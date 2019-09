Serata ed escursione nel Parco Alpi Marittime con lo scrittore Mario Ferraguti

Sabato 14 settembre, a Valdieri, alle 21, è ospite presso la sede del Parco Naturale Alpi Marittime lo scrittore appenninico Mario Ferraguti per parlare di montagna, di borgate abbandonate, di ritorni e dei segreti che i muri in rovina raccontano a chi sa interrogarli con pazienza e poesia.

Domenica 15 settembre alle 9 si partirà da Sant'Anna di Valdieri per un'escursione letteraria con l’autore lungo il suggestivo e panoramico sentiero delle borgate.

“La voce delle case abbandonate” è il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 14 settembre, alle ore 21, presso la sede del Parco Naturale Alpi Marittime.

Scrittore d’Appennino, con una sensibilità da antropologo e una penna da romanziere, Mario Ferraguti ha scritto molti libri, dedicando pagine splendide alle leggende e alle tradizioni di montagna, al vento e a creature immaginarie come i folletti e i mostri d’aria, alle borgate spopolate delle terre alte.

Oggi i loro resti sono come monumenti a un passato trascorso troppo in fretta, contesi fra il bosco che avanza e la memoria che sbiadisce: Ferraguti ha esplorato con rispetto e amore questi luoghi, come un ladro gentiluomo che entra nelle stanze ormai deserte non per prendere, ma per restituire voce a quei muri che hanno ospitato vite e passioni ormai scappate lontano. Una serata per parlare di montagna, di abbandono, di ritorni e di futuri possibili delle terre alte.

Domenica 15 settembre, alle 9, ritrovo a Sant'Anna di Valdieri sotto alla tettoia dell'Ecomuseo della Segale e partenza alle 9.30 per un'escursione letteraria lungo il Viol di Tàit, il suggestivo e panoramico sentiero delle borgate, in compagnia di Mario Ferraguti.

Al rientro, spuntino a base di prodotti locali presso l'alimentari-osteria I Bateur.

La serata e l’escursione sono gratuite, ma per l’escursione è opportuno prenotare in anticipo per ragioni organizzative. Per informazioni e prenotazioni: 334 3127171.

Quello con Mario Ferraguti è l’ultimo appuntamento della rassegna CamminaLibri, un’iniziativa culturale organizzata dalle Aree Protette delle Alpi Marittime e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha visto quattro scrittori presentare i loro libri alla sera per poi camminare insieme ai lettori il giorno successivo in quattro valli delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

I tre incontri precedenti sono stati con Daniele Zovi in Val Vermenagna, con Giacomo Revelli in Valle Pesio e con Marzia Verona in Val Tanaro.