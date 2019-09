Torna a Guarene la "Vijà " in forma rivisitata

La tradizionale "Vijà", passeggiata enogastronomica, nata nel '89, torna per le vie di Guarene in forma rivisitata, con un percorso ad anello che, partendo da piazza Roma, prosegue su piazzetta Spadolini e su un tratto di "paramuro (uno dei punti panoramici più belli del Roero che si affaccia su Alba e sulle Langhe), e fino a via Secondo Paoletti.

"Abbiamo ragionato su come migliorare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, confrontandoci con i riferimenti del nostro territorio in tema di gestione dei rifiuti, ecosostenibilità e comunicazione in campo ambientale- spiega l'assessore all'ambiente e al turismo - Claudio Battaglino-. Siamo partiti dalla gestione razionale della raccolta dei rifiuti che verranno conferiti in isole predisposte lungo il percorso della manifestazione e presidiate da volontari, per differenziare al meglio e avviare a recupero tutto il materiale riciclabile. Questo è il primo passo verso una gestione consapevole ed ecosostenibile delle manifestazioni pubbliche: stiamo lavorando a sperimentazioni che saranno introdotte a partire dal 2020, e sono certo che con la collaborazione di tutti riusciremo a raggiungere grandi risultati"