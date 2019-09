Alberto Cirio e Virginia Raggi rappresenteranno gli enti locali in Europa: la nomina del Consiglio UE

Il Consiglio Ue ha nominato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, membro del Comitato europeo delle Regioni insieme al sindaco di Roma, Virginia Raggi.



Il Comitato è l’organo dell’Unione Europea in cui siedono coloro che sono chiamati a rappresentare gli enti locali (Regioni, Province e Comuni) degli Stati membri.



A pesare sulla scelta di Alberto Cirio il curriculum europeo e l’esperienza maturata nei cinque anni di lavoro trascorsi, dal 2014 al 2019, al Parlamento di Bruxelles come eurodeputato.



“A tre mesi dalla mia elezione è stato raggiunto un obiettivo importante per il Piemonte - ha commentato il presidente Cirio - Avevamo garantito che la nostra Regione avrebbe contato di più in Europa e questo comincia a prendere forma. La mia nomina nel Comitato europeo delle Regioni ci consentirà infatti di affrontare dall’interno la rimodulazione dei fondi attualmente disponibili e, soprattutto, di sedere al tavolo di Bruxelles dove verrà definita la futura programmazione 2021-2027”.