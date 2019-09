A Cuneo riparte l'iniziativa della “Palestra di vita Over 70”, arrivata alla sua nona edizione

Il Comune di Cuneo intende riproporre agli over 70 della Città la nona edizione della “Palestra di Vita”, metodo la cui titolarità è del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese utile per esercitare alla pratica di uno stile di vita sano, per pensare positivo, per migliorare la qualità di vita e prevenire la crisi di adattamento alla vecchiaia.

Nella Palestra di Vita si socializza, si offrono informazioni sulla salute, si fa allenamento mentale, si esprime la propria creatività e si migliora lo stile di vita. La partecipazione al gruppo della Palestra di Vita instaura un circolo virtuoso di auto – mutuo - aiuto che permette alle persone coinvolte di poter cercare insieme una via alternativa di fronte a determinate difficoltà del ciclo di vita. Questo contribuisce a mantenere la persona protagonista della propria esistenza.

Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 presso il Centro d’Incontro n.1 di Via F.lli Vaschetto 10/A, a partire dal 17 settembre 2019 e termineranno il 26 maggio 2020.