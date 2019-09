Camila Raznovich nelle Langhe per una puntata della trasmissione Rai “Il Borgo dei Borghi”

Ieri, martedì 10 settembre, l'arrivo ad Alba in piazza Duomo, poi le riprese al castello di Grinzane Cavour e un giro in 500 nelle Langhe. La conduttrice Camila Raznovich “ha portato” le telecamere della Rai in terra di Granda per una nuova puntata della trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, il format che racconta l'arte, la storia, la cultura e le tradizioni dei piccoli angoli d'Italia.

Non poteva mancare uno scatto al castello di Grinzane, postato su facebook dal direttore Marco Scuderi: “Il Castello di Grinzane Cavour sarà una delle bellezze raccontate nel programma che andrà in onda a fine settembre”.