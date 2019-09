Vito e Circe, abbandonati e delusi, date loro una nuova speranza

Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo qualche nostro ospite, sperando che presto possa esserci una famiglia per loro.



“Guardami, mi hanno recuperato sbandato, senza nulla, in cerca di tutto. Ora mi trovo sul furgone di chi recupera i cani abbandonati come me. Non ho un passato… è stato cancellato dal vuoto, ma avrò un futuro? Sceglimi e regalamelo. Mi chiamo Vito, ho circa 1 anno e mezzo, sono di taglia medio piccola.”



Circe, un musetto simpatico, a tratti impertinente e irresistibile, taglia piccola, nascita presunta settembre 2017, recuperata a Neive il 28 agosto, come sempre senza microchip. Cerca una famiglia che voglia amarla.



Pimpi da tre giorni non torna a casa, è stato smarrito a Bra in frazione Bandito e i suoi padroni lo cercano disperatamente.



Linus e Paco sono due gatti che sono stati recuperati ieri, pieni di verderame… ora stanno bene e cercano solo una casa piena d’amore. Hanno due mesi, sono sverminati, spulciati e con primo vaccino. Vi aspettano pieni di speranze a Bra.



Il Rifugio di Fido a Pollenzo - Lida sezione Alba Bra

(Via Langhe 23 Fraz. Pollenzo - Bra (CN) Zona Industriale)

Tel. 335 659 4325 Facebook: @fidocercafido