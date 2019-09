Bra, l’Arciconfraternita della Misericordia si riunisce in assemblea

È fissata per oggi, giovedì 12 settembre, l’Assemblea Generale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Bra, conosciuta in città con il nome di “Battuti Neri”.

All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio 2018, il consuntivo delle attività svolte e quelle da definire oppure già in programma. Primo fra tutti, l’atteso concerto spirituale “Stabat Mater”, in calendario domenica 15 settembre, alle ore 21, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato (via Vittorio Emanuele II, 201).

La riunione si terrà, alle ore 21, presso la sala riunioni della sede di via Moffa di Lisio e sarà presieduta dal Consiglio Direttivo composto da Roberta Comoglio, presidente; Silvia Gullino, vice presidente; Marco Priolo, tesoriere; Matteo Allocco, segretario; Cinzia Gotta e Marco Sbuttoni, consiglieri.

L’invito per tutti i sodali è di intervenire a questo importante appuntamento della vita dell’Arciconfraternita.