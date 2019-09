Cirio al Comitato europeo delle regioni, Franco Graglia: "Premiata la credibilità che ha costruito con studio e lavoro"

“La nomina del presidente Cirio quale componente del Comitato Europeo delle Regioni costituisce un riconoscimento molto importante per tutto il Cuneese e per il Piemonte. Non posso che esprimere soddisfazione visto che sappiamo quanto siano centrali i trasferimenti provenienti da Bruxelles per aiutare a crescere i nostri Comuni e la nostra terra".

Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

"Alberto è stato premiato perchè in questi anni ha saputo costruirsi una credibilità derivante dal grande studio e lavoro. Sono certo che questo ruolo sarà fondamentale per rendere il governo della Regione ancora più efficiente ed efficace”.