Ormea: doppio contributo economico per il distaccamento locale dei vigili del fuoco

Duplice, fondamentale contributo economico per il distaccamento di Ormea dei vigili del fuoco; la Regione Piemonte ha infatti comunicato la concessione di un finanziamento di 20mila euro da destinarsi per 8.854 euro al saldo dell'acquisto di un veicolo antincendio e per 11.146 euro per l'acquisto di altre attrezzature e manutenzioni straordinarie del Defender in dotazione.