Incidente nel pomeriggio di oggi 12 settembre sulla provinciale 7 all'altezza della rotonda di Pollenzo, snodo viario cruciale della zona.

Si sono scontrate una moto e una vettura, con conseguenze solo per il centauro, un 47enne braidese trasportato all'ospedale di Alba in codice giallo, cioè in condizioni di media gravità.

Sul posto hanno operato i carabinieri di Cherasco, che hanno anche dovuto gestire il traffico in zona, letteralmente congestionato.