Cuneo, accoltellamento in via Leutrum: operato l’uomo colpito al cuore dalla compagna

È stato operato ma è ancora in pericolo di vita, l’uomo - 43 anni italiano - che questa notte è stato accoltellato dalla sua compagna mentre erano a casa.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico per un fendente al torace che gli ha sfiorato il cuore. Ora è ricoverato in sala rianimazione in prognosi riservata. Lei, sua compagna da tempo - più giovane di alcuni anni e anche lei italiana - è stata invece arrestata con l’accusa di tentato omicidio e portata in carcere.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti - sul caso indaga la Polizia di Stato - i due stavano litigando quando lei ha afferrato un coltello e lo ha colpito al petto. Immediatamente è intervenuta una Volante, chiamata dai vicini di casa della coppia che sentivano gridare e chiedere aiuto. Si tratta di una coppia già nota alla Polizia di Stato, visto che gli agenti della Volante erano già intervenuti diverse volte per sedare litigi anche violenti.