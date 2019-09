Accoltellamento, nella tarda serata di ieri, a Cuneo, in un condominio dietro la questura.

La vittima, un uomo italiano, è stato portato d'urgenza presso l'ospedale Santa Croce a Cuneo.

Ad accoltellarlo sarebbe stata una donna anche lei italiana, già identificata e arrestata dalla Polizia di Stato. Per ora non si sa ancora nulla sul movente ma è probabile che i due si trovavano in casa quando è scoppiato un diverbio.

Le indagini sono ancora in corso.