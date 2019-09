Incidente stradale, pochi minuti fa, a Morozzo, sulla strada provinciale numero 43.

Qui, un'auto è uscita di strada, finendo la sua corsa dopo essersi ribaltata lungo la Provinciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo gli occupati della vettura, prima di occuparsi della messa in sicurezza del veicolo incidentato, l'emergenza sanitaria per le prime cure ai feriti e i Carabinieri, per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.