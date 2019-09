Anche quest’anno arriva il festival di fine estate a Genola

Domani, venerdì 13 Settembre alle ore 20:30, in piazza Marcos Juárez, serata di Cinema all’aperto. Grazie a Cinedehors proietteremo in pizza “Green Book”: la storia vera di un’amicizia, tra un buttafuori e un pianista talentuoso, viene resa in un film per tre quarti commedia esilarante e per il restante quarto dramma ancora attuale. Da qui inizia il festival. Il tema quest'anno è arrivare a conoscere una qualsiasi realtà, e diventarci quindi amici, per dargli dignità e sentirsi in dovere di difenderla, se viene attaccata, minacciata o denigrata. Impariamo a conoscerci!

La formula della serata è “Portatevi la sedia da casa, ai popcorn ci pensiamo noi!” Lungo tutta la serata ci sarà il servizio bar gestito dalla Pro Loco (con qualche sedia in più per chi rinuncerebbe alla serata per pigrizia).

Main sponsor della serata Simmetrico Group.

Sabato 14 Settembre presso La Finestra sul Castello di Genola dalle ore 19:00 ci sarà l’ Apericena al parco gestita dalla Pro Loco e La Cittadella su prenotazione a Lorenzo (339 386 2382, in orario pasti) fino a giovedì 12 Settembre. Ci sarà anche il comitato per il Gemellaggio Genola - Marcos Juárez per accogliere insieme a tutta Genola Lucrecia, Angelica e Monica che arrivano direttamente dall’Argentina in quella giornata.

Alle ore 21:00 inizierà il Concerto sotto le stelle per concludere insieme la serata e goderci l’ultima serata d’estate! Canteranno e suoneranno per noi: Giulia Bima - voce fortissima, con la sua tastiera, Laeti - voce stellare, con le sue canzoni, Andrea Tejeda - voce da vittoria al Grinzano Festival, con la sua chitarra. Avremo modo di vederli esibire individualmente e insieme.

Sempre sabato, per i più piccolini (3-10 anni) dalle ore 17:00 verrà presentato A BRACCIA APERTE! , il laboratorio creativo con il gruppo Genitori narratori dell’Associazione genitori in cortile. A seguire un baby aperitivo offerto da ALTRAcultura e Genitori in cortile per i baby lettori. In questo modo i genitori potranno godersi l’apericena “dei grandi” senza più avere il pensiero dei più piccolini della famiglia, che si saranno fatti aperitivo con i loro amici.

Dalle ore 18:30 la consulta per le Pari Opportunità di Genola vi aspetta per presentarsi e chiacchierare con voi al parco. È un occasione per conoscere questa nuova realtà di Genola che ha tanto da condividere ed è in cerca di spunti e impulsi dalla comunità.

Dalle ore 18:30 ci sarà lo stand informativo con AVIS – Gruppo di Genola, che appoggiano le iniziative di ALTRAcultura lungo tutto l’anno.