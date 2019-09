Dal 19 al 22 settembre a Lingotto Fiere di Torino la XX edizione di Manualmente

Manualmente, il Salone della Creatività si prepara a festeggiare un importante traguardo. L’appuntamento autunnale – in programma dal 19 al 22 settembre a Lingotto Fiere di Torino - celebra infatti la XX edizione dell’evento dedicato alle arti manuali femminili con un programma ricco di appuntamenti, tra workshop e dimostrazioni, e ospiti di fama internazionale come la quilter di origine ceca Romana Cerna, per la prima volta in Italia ospite del Salone presente nei quattro giorni della manifestazione, dove sarà possibile frequentare i workshop inediti tenuti dall’artista in persona e ammirare le sue opere dallo stile inconfondibile.

In occasione dei festeggiamenti per la XX edizione, il Salone presenta Manualmente Fashion Show, quattro giorni di sfilate – dal 19 al 22 settembre all’interno del Padiglione 1 di Lingotto Fiere - con modelli inediti, materiali di altissima qualità e ospiti d’eccezione, tra cui Raffaella Lorenzin stilista della Mondial, casa produttrice di filati di fama internazionale, Marco Davì, eclettico e giovane stilista torinese, le creative Daniela Cerri, Lucia Simonis, Daniela Busato ed Elvira Fichera di Creativissima, i knitters Fabio Quarantotto e Mattia Godeassi e Alessandro Estrella, con la collaborazione di importanti case editrici, tra cui Edizioni Ema, con il supporto di sponsor di eccellenza come Lane Mondial Spa e Filati Tre Sfere.

In questi venti anni, edizione dopo edizione, Manualmente ha saputo conquistare il pubblico torinese, nazionale e internazionale, confermandosi la fiera del settore delle arti manuali più importante del nord-ovest grazie alla rigorosa selezione degli espositori, alla qualità dei laboratori proposti e delle mostre, con l’obiettivo di divulgare, promuovere e incentivare le arti manuali, e allo stesso tempo diventare vetrina di novità per tutti gli ambiti creativi, individuando nuove mode e aprendosi ad un target sempre più trasversale alle età.

Ogni anno Manualmente coinvolge i numerosi professionisti delle arti manuali e le tantissime appassionate di cucito creativo, crochet, knit, quilt, home decor, ricamo, bijoux, scrapbooking, stamping, cartonaggio e in generale tutto quanto concerne l’hobbistica e il bricolage al femminile. Il Salone è il luogo ideale dove trovare una varietà di materiali - presentati dai più importanti produttori e distributori del settore, nazionali e internazionali – e scoprire le tante tecniche per creare con le proprie mani oggetti, abiti e accessori per ogni ricorrenza.

Se l’edizione primaverile del Salone è principalmente dedicata ai materiali, tessuti e progetti per realizzare oggetti e accessori adatti alla primavera estate, l’edizione di settembre resta invece tradizionalmente dedicata a temi prettamente invernali, dove sono protagoniste idee e progetti per creare decorazioni natalizie, addobbi e idee regalo. E settembre, al rientro dalle vacanze estive, è anche il mese dei buoni propositi e del ritorno al lavoro e sui banchi di scuola. È un periodo che segna l’inizio di un nuovo anno e che stimola in molti la propria creatività, la voglia di fare e di cimentarsi in nuove progetti iscrivendosi a corsi sull’arte del fai da te e tutte quelle attività che curano il benessere psicofisco per affrontare al meglio il nuovo anno.

Anche la creatività è benessere. In concomitanza con la XX edizione di Manualmente, andrà in scena – dal 20 al 22 settembre a Lingotto Fiere di Torino - la seconda edizione di Torino Benessere, l’evento dedicato alla salute naturale di corpo, mente e spirito che da quest’anno si presenta al pubblico come manifestazione a sé, con una propria identità, con uno spazio espositivo ed una programmazione dedicata. Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi certificata, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili.

Spazio ad ognuno di questi ambiti, con un’offerta ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata dalla presentazione e vendita di prodotti e servizi con aziende provenienti da tutta Italia.

Tutto il programma e le news saranno disponibili sul sito www.manualmente.it

19 – 22 settembre 2019

Lingotto Fiere – Padiglione 1 - Via Nizza 280, Torino

Orario 9.30 – 18.30 - Ingresso 9.00 euro – ridotto 7.00 euro

