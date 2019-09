La città di Bra e il territorio si presentano a Cheese

Nella dodicesima edizione di “Cheese – Naturale è possibile” non manca uno spazio dove conoscere meglio il territorio e la città che, da più di vent'anni, ospita e co-organizza l'evento. Chi vorrà assaggiare l’inimitabile “Mac ‘d Bra”, panino simbolo che unisce, in un solo morso, le rinomate eccellenze dell’area, potrà trovarlo nel cortile delle Maschili, proprio accanto allo stand istituzionale del Comune di Bra, un “salotto” con un ampio spazio di promozione e incontro realizzato in collaborazione con l’associazione Wonderful, l'ATL Langhe Roero e Monferrato e, per la prima volta, l’associazione Terre dei Savoia.



Nel grande spazio dedicato sarà possibile conoscere meglio il territorio, le sue eccellenze e le proposte culturali, per scoprire le peculiarità di questo angolo di Piemonte tra Langa e Roero e, perché no, tornare con calma per godere di proposte e suggestioni. Lo stand sarà la vetrina anche di alcuni eventi in programma nei prossimi mesi in provincia, come le manifestazioni “Bee” di Villanova Mondovì e “Peccati di gola” di Mondovì, che saranno presentate venerdì 20 settembre 2019 alle 17, alla presenza dell’Amministrazione comunale di Bra, di Villanova Mondovì e di Mondovì, oltre che della condotta Slow Food Mondovì.



Immancabili, oltre al Mac ‘d Bra, le degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che nascono nelle nostre terre. Salsiccia di vitello anche in versione “take away”, formaggi, nocciole dell’Alta Langa e una gustosa new entry: le “Langhe e Roero Meatballs”, polpette a base del celebre insaccato braidese.