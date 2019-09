Mini tour di fine estate per il cantautore piemontese Andrea Giraudo alle Isole Tremiti

Si avvia verso la fine quest'estate 2019 e anche il cantautore piemontese Andrea Giraudo riparte per chiudere una stagione estiva ricca di soddisfazioni, premi e musica.

Le date del minitour di fine estate vedranno Andrea con la cover blues band UVA RARA prima a Termoli e quindi alle Isole Tremiti fino a domenica.

Le Isole Tremiti rappresentano una tapa importante: la loro tradizione musicale ha ospitato nel tempo diversi artisti quali Lucio Dalla, come ha ricordato Ron nel memorial a lui dedicato nel mese di luglio.

Una grande soddisfazione per il cantautore piemontese e un successo che continua per il suo album uscito il 18 gennaio 2019: “la musica unisce, perché cancella differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti semplici” afferma il cantautore. Proprio in questi giorni è uscito nelle radio il terzo nuovo singolo Chi sarai mai, tratto dall album Stare bene.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured