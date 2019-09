Tutto pronto a Fossano per la festa di Borgo Salice

È tutto pronto nel parco cittadino di Fossano per la festa di Borgo Salice. Gli scorpioni bianco azzurri daranno il via alla festa domani sera, venerdì 13 settembre alle ore 18.15 con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Salice seguita dalla benedizione della Festa ai Giardini di piazza Divisione Alpina Cuneense.

Alle 20 entreranno nel vivo i festeggiamenti laici con la Festa della Birra e il DJ set.

Sabato 14 settembre alle 15.30 tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni sono invitati a partecipare al grande gioco targato Feast 4 You seguito dal Nutella Party. Anche per i bambini più piccoli dalla 1° alla 5° elementare ci saranno dei giochi nella sala Oratorio di Borgo Salice.

In serata ci sarà la grande grigliata del Borgo Salice seguita dal concerto con “I Quinto Elemento” e dalla serata danzante con balli per tutti i gusti.

Domenica 15 settembre alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa comunitaria con la Benedizione degli zainetti e la consegna del Premio Salice 2019. Alle 12.30 ci sarà il pranzo conviviale del Borgo e alle 14 prenderà il via il torneo di calcio per esordienti 2007 sul campo sportivo dell’ASD Salice. Alle 16 inizierà il torneo di scala 40 a coppie sorteggiate e alle 19 la polenta con salsiccia. Alle 20.30 prenderà il via uno dei momenti più attesi della manifestazione: la sfilata di moda per grandi e piccini” presentata da Elisa Muriale.

Ultimo giorno di festeggiamenti lunedì 16 settembre con il gran bollito conviviale alle ore 20.