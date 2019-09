Bra, ripartono i corsi della scuola di musica “Musicando”

L’anno di studi 2018/2019 si era chiuso per la scuola di musica “Musicando” di Bra nello splendido contesto dell’Auditorium CRB, sabato 8 giugno, con un saggio che aveva visto un’importante partecipazione di pubblico.

L’appuntamento aveva fatto il carico di applausi per le esibizioni al pianoforte affidate alle capacità dei ragazzi iscritti ai corsi musicali, alcuni dei quali molto giovani. Ma i saggi non sono un punto di arrivo e lo sa bene la scuola di musica presente in via Provvidenza a Bra, che, grazie alla dedizione della professoressa Enrica Boglioli, dona ai ragazzi importanti motivi di crescita, non solo artistica.

"La musica è disciplina e armonia - ha detto la docente -, è una ricchezza che si ritroveranno nella vita".

L’offerta didattica della scuola si conferma ampia e di livello, da anni un punto di riferimento in città per tutti coloro che vogliono intraprendere o perfezionare lo studio del pianoforte. Il programma prevede corsi proposti con passione ed entusiasmo non solo per i grandi. Anche i più piccoli metteranno le mani in pasta alle note sotto una guida abile e paziente.

Gli auspici sono quelli di ritrovarsi di nuovo insieme il prossimo giugno con un nuovo spettacolo e con le grandi emozioni che la musica ed i giovani sanno regalare.

Le iscrizioni sono aperte, quindi, per informazioni contattare il 3382783885.