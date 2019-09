Borgo San Dalmazzo: in corso l'installazione del semaforo in via Grandis per istituire il senso di marcia alternato

Sono in corso, a Borgo San dalmazzo, i lavori per il posizionamento del nuovo semaforo che istituirà il senso di marcia alternato su Via Grandis.

La strada era stata chiusa al traffico martedì 13 agosto, quando tre abitazioni vennero dichiarate inagibili per evidenti crepe sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo “Bealera Nuova”.

Oggi, giovedì 12 settembre, i tecnici stanno facendo i lavori di allaccio per l'impianto semaforico, lunedì verrà attivata la corrente e martedì dovrebbe entrare in funzione.

Così via Grandis sarà riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia (tra i civici 61 e 83), in modo da garantire pieno movimento anche a chi accede a via Monserrato, verso l'omonimo Santuario.

“Si apre finalmente via Grandis in entrambi i sensi di marcia – commenta il primo cittadino Gian Paolo Beretta -. So che in questo mese c'è stato disagio per residenti e automobilisti di passaggio ma non dipende da nessuno. La chiusura al traffico era stata una fatalità”.