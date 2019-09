Bra, dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti di fede con il Gruppo di Preghiera di Padre Pio

Dopo la pausa estiva, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio, attivo nella città di Bra, riprende gli appuntamenti di fede a cominciare da martedì 17 settembre.

L’invito per la cittadinanza è alle ore 20.30 nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, detta anche dei Battuti Neri (via Vittorio Emanuele II, 201) per elevare preghiera e lode al Signore attraverso l’intercessione del Santo di Pietrelcina.

In programma la recita del Santo Rosario, l’Adorazione Eucaristica e, a seguire, la Santa Messa. Attualmente il gruppo è coordinato da Alberto Maria Flocco, che si avvale della collaborazione di Stefano Sannito e Orazio Durando con una cinquantina di membri a raccolta. La guida spirituale è affidata a don Antonio Calandri.

Il sodalizio braidese è nato nel 1975, raccogliendo in eredità l’invito di San Pio e il desiderio di Papa Pio XII, come un gruppo di fedeli che pregano insieme il terzo martedì del mese.

Come avviene per tutti i gruppi di Padre Pio, anche quello che opera sotto la Zizzola si impegna in diverse direzioni: pregare secondo le intenzioni del Santo con le stimmate, unendosi alla preghiera di tutti i sacerdoti del mondo; elevare spiritualmente i componenti, tendendo verso Dio e verso il bene; contemplare, nella Santa Messa, l’immenso amore offerto da Gesù per la salvezza dell’umanità; vivere la vita della Grazia così da essere e sentirsi figli di Dio; condurre i fratelli e le sorelle alla preghiera attraverso la propria testimonianza di fede.