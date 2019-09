Friday for Future il 27 settembre a Cuneo: in collegamento da New York anche Greta Thunberg

Prende forma lo sciopero globale per il clima che, in contemporanea con tantissime città nel mondo, si svolgerà anche a Cuneo, con un corteo che partirà alle 9 da piazza Europa per raggiungere la parte alta della città, piazza della Costituzione.

La Consulta giovanile, guidata da Pietro Carluzzo, sta lavorando all'organizzazione del corteo. Non sarà presente la 24enne di Avezzano Federica Gasbarro, per molti, ormai, "la Greta italiana". Studentessa di biologia, da sempre sensibile ai temi dell'ambiente e della natura, ha trovato in Greta, la 16enne attivista svedese, la motivazione per fare qualcosa di concreto per il pianeta. Era lei l'attesa ospite del corteo cuneese.

Non sarà a Cuneo fisicamente in quanto il 21 settembre sarà a New York per partecipare al vertice Onu dei giovani per il clima e dove il 27 settembre ritirerà un premio. E proprio dalla Grande Mela arriva la sopresa: quasi certamente, in collegamento dal palazzo delle Nazioni Unite, interverranno in video collegamento la stessa Federica Gasbarro e Greta Thunberg, per tutti ormai il simbolo della battaglia per il clima e per il pianeta. Lanceranno un messaggio ai giovani di Cuneo e un invito a partecipare alla manifestazione e a fare qualcosa di concreto.

Non è ancora chiaro il modo in cui verrà realizzato il collegamento: di sicuro sarà diffuso sui canali social della manifestazione come video messaggio da Oltreoceano.