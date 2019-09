Il neo ministro all’Agricoltura Bellanova a Bra per il taglio del nastro di Cheese 2019

Sarà Teresa Bellanova, ministro all’Agricoltura nel nuovo governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a tagliare il nastro della 12ª edizione di "Cheese", in programma a Bra nei giorni compresi tra venerdì 20 e lunedì 23 settembre. Insieme a lei, la cerimonia inaugurale prevede la partecipazione del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, mentre a fare gli onori di casa saranno il presidente e fondatore di Slow Food Carlo Petrini e il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

L’appuntamento è per le ore 10.30 in piazza Caduti per la Libertà.

"Apriamo la giornata – annunciano gli organizzatori – dando voce ai giovani della marcia #fridayforfuture, in partenza alle 9 in piazza Roma nell’ambito delle azioni previste in occasione del Global Climate Strike".

Durante l’inaugurazione Silvia De Paulis, del Comitato Esecutivo Slow Food, consegnerà i premi Resistenza Casearia "a quelle donne e quegli uomini che incarnano i valori di Cheese e di Slow Food".