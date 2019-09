Nuovo comandante per la Compagnia Carabinieri di Bra: "Felice di questa destinazione"

La prima impressione, a una settimana esatta dal suo insediamento nella caserma di via della Costituzione, è positiva: "Sono molto felice di questa destinazione. In questi primi giorni dal mio arrivo a Bra mi hanno colpito la bellezza del paesaggio, ma anche l’impressione di un tessuto sociale umanamente ricco, a contatto col quale sarà sicuramente interessante lavorare".



Così il capitano Massimo Caputo, che dallo scorso 6 settembre ha assunto la guida della Compagnia Carabinieri di Bra raccogliendo il testimone passatogli dal capitano – ora promosso a maggiore – Roberto Di Nunzio, che dopo cinque anni di intenso lavoro sotto la Zizzola è stato trasferito alla guida della Compagnia di Intervento Operativo di Torino.



Spezzino, ma di origini campane, il comandante Caputo ha 45 anni. Fino a poche settimane fa era in forze al Nucleo Operativo di Genova San Martino.



Questa mattina il capitano Caputo era al Comando provinciale di Cuneo, dove si è presentato agli operatori della stampa locale insieme al nuovo comandante provinciale dell’Arma, colonnello Pasquale Del Gaudio, arrivato da Lecco per assumere l’incarico fino a pochi giorni fa ricoperto dal colonnello Rocco Italiano, che dopo tre anni in Granda è invece passato al timone del III Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano.

Con loro anche il capitano Maurizio Tosco, 49 anni, palermitano, arrivato alla guida della Compagnia di Borgo San Dalmazzo.