Si aggiorna e amplia il Patto dei Sindaci: per la riduzione del 40% dei gas serra anche Cuneo guarda al 2030

Una nuova sfida e, insieme, una nuova opportunità per il territorio: è questa l’ottica con cui si dovrà guardare ai recenti ampliamenti del Patto dei Sindaci, e all’introduzione – per tutte le amministrazioni coinvolte – del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Il comune di Cuneo ha aderito al Patto dei Sindaci nel marzo 2015, segnando l’impegno di ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020. Le specifiche degli ampliamenti e il significato dell’adozione del PAESC sono stati presentati nella serata di ieri (giovedì 12 settembre) in sala Vinaj, in una riunione della V^ Commissione consiliare.

Il PAESC indica e sottolinea i nuovi obiettivi in materia di riscaldamento globale che le amministrazioni adottanti dovranno tener presente da qui al 2030, ovvero una riduzione del 40% delle emissioni di gas serra; allo stesso tempo, però, il nuovo documento si propone di affrontare quei cambiamenti climatici che già sono realtà e di capire come il territorio possa agire per adattarvisi in modo efficace.

Nel corso dell’incontro sono stati anche rilasciati alcuni dati rispetto al monitoraggio dell’attività del comune di Cuneo dal 2016 al 2018 in materia di attenzione al riscaldamento globale. In totale i consumi sono stati ridotti di 46.300 Mwh e sono stati prodotti 603.150 Mwh di energia a livello locale. In totale, infine, le emissioni di CO2 sono state ridotte di 83.290 tonnellate.

Particolarmente importante è lo sforzo della città rispetto l’installazione di pannelli solari (sono stati installati oltre 300 impianti termici per l’acqua calda e oltre 640 nuovi impianti fotovoltaici) e la sostituzione del parco macchine e mezzi pubblici (gli Euro 4, 5 e 6 sono passati dal 18% al 70%).

Un’ottima situazione da cui partire per poter affrontare gli anni che ci separano dal 2030.