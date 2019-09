Sommariva del Bosco, battute finali per i lavori di riqualificazione di piazza Seyssel

Si avviano verso la conclusione i lavori di riqualificazione di piazza Seyssel e delle aree adiacenti, oggetto di un progetto di sistemazione che ha portato a una migliore funzionalità l'uso dei parcheggi, con una nuova pavimentazione più resistente alle manovre delle auto e importanti lavori di impermeabilizzazione che impediscono le infiltrazioni nel sottostante parcheggio.



Successivamente, grazie a un contributo ministeriale per la messa in sicurezza delle aree pubbliche, si è potuta avviare anche la sistemazione delle aree adiacenti alla piazza, che comprende anche un’area per i giochi dei bambini, ormai terminata.



Restano da completare alcune opere, tra le quali la realizzazione degli impianti elettrici necessari per le manifestazioni che si svolgono sulla piazza e la predisposizione degli interventi necessari per il futuro spostamento del mercato settimanale del martedì, che tornerà alla sua sede storica, appunto il salotto del paese che è la piazza antistante il palazzo municipale e si estenderà anche nel largo Donatori del Sangue.



Il progetto di ricollocazione del mercato è attualmente in fase di studio, attraverso incontri con le associazioni di categoria grazie al lavoro del consigliere Fabrizio Vanni e dell’assessore Micaela Fazion, su proposta del vicesindaco Pedussia, che ha dato avvio allo studio di fattibilità.