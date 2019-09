Strada poco sicura: chiusa al traffico la "Via Vecchia Norea-Prabertello"

La rotabile "Via Vecchia Norea-Prabertello", che insiste sul territorio comunale di Roccaforte Mondovì, non sarà più percorribile da alcun veicolo a motore.

Una decisione adottata per preservare l'incolumità pubblica e figlia di una richiesta di chiusura strada presentata lo scorso 22 agosto dall'ufficio tecnico comunale all'Unione Montana Mondolè, con particolare riferimento al corpo di polizia locale.

In verità, esisteva già un'ordinanza in merito, risalente al 12 luglio 2013, mediante la quale si istituiva il divieto di transito veicolare in determinati periodi dell'anno lungo la strada. Da adesso, però, l'inaccessibilità sarà effettiva a tempo indeterminato.