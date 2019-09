Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada in via Valle Po a Cuneo, la provinciale verso Busca. Grave il conducente che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo con l'ambulanza medicalizzata del capoluogo.

L'uomo non è stato intubato.

Sul posto anche l'ambulanza base di Busca. Sono stati anche allertati i vigili del fuoco di Cuneo, ma il loro intervento non si è reso necessario.