Scontro tra due auto sulla Ruffia-Monasterolo Savigliano, vettura messa in sicurezza

Scontro tra due auto sulla strada provinciale 166 tra Monasterolo di Savigliano e Ruffia.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 10 di oggi, venerdì 13 settembre. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dei volontari di Savigliano che ha messo in sicurezza uno dei veicoli coinvolti (una Cinquecento bianca) finita fuori dalla carreggiata.

Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso in loco sono intervenuti i carabinieri. Al momento non si conoscono le condizioni dei coinvolti nell'incidente.