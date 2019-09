A Piobesi d'Alba si saluta l'autunno nella confraternita barocca

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la parrocchia di San Pietro in Vincoli di Piobesi d’Alba promuove in collaborazione con l’Associazione culturale Colline e Culture due eventi che si svolgeranno nella chiesa di San Rocco a Piobesi d’Alba in via Canoreto, domenica 22 settembre dalle ore 17.

La chiesa è stata oggetto di importanti interventi di restauro, finanziati dalla Fondazione CRT e, grazie al bando PATRIMONIO CULTURALE della Fondazione CRC è stata coinvolta in un progetto di valorizzazione che è riuscita a farla riscoprire alla sua comunità con attività dedicate alle scuole e alle famiglie con mostre, laboratori didattici, presentazioni di libri e concerti che hanno riscocco ottimi successi. Per salutare l’arrivo dell’autunno e a conclusione di questa prima parte di lavori, la parrocchia di San Pietro in Vincoli invita tutti a partecipare al concerto di musica classica previsto DOMENICA 22 SETTEMBRE alle ore 17 presso la chiesa di San Rocco.

Interverranno ad animare l’evento il soprano Gabriella Settimo ed i musicisti Anna Salvano (flauto) e Giacomo Barbero (pianoforte) A seguire presentazione del libro “Il fulcro dell’universo” di Maria Carla Mantovani. INGRESSO LIBERO Per informazioni associazionecollineculture@gmail.com