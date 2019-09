Continuano gli eventi per i 700 anni dell'ospedale Santa Croce di Cuneo

Continuano gli eventi per celebrare i 700 anni dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. Ecco quelli organizzati dalla Confraternita della Santa Croce

Venerdì 13 settembre 2019 - Dalle 16 alle 18 apertura straordinaria della mostra.

Nella chiesa di Santa Croce, (in via F.lli Vaschetto), all 17,30 preghiera con il Rosario, alle 18 S. Messa solenne, presieduta dal Vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco, con la partecipazione del Coro dell'OFTAL.

Sabato 14 settembre 2019 - Nel pomeriggio pellegrinaggio diocesano degli ammalati al Santuario di Fontanelle. Alle ore 20,45, nella Chiesa di Santa Croce, "ARTE E MUSICA SACRA" con intervento del coro della Società corale Città di Cuneo.

Martedì 24 settembre 2019 - Alle ore 20,30, nella chiesa di Santa Croce, lezione del prof. Rinaldo Comba - Società Studi Storici di Cuneo sul tema: "Per la storia dell'Ospedale e della Confraternita di Santa Croce, a partire dagli studi di Piero Camilla"

Dal 16 al 25 settembre - Nella chiesa di Santa Croce (dal lunedì al venerdì), alle ore 17,30 il Rosario ed alle ore 18 la S. Messa.