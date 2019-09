Domenica 15 settembre a Fossano tutti in piazza per lo sport

Torna anche in questo inizio di anno scolastico l’appuntamento con Sport in piazza, la vetrina delle associazioni sportive.

Domenica 15 settembre a partire dalle ore 9 il parco cittadino, nella parte non occupata dal padiglione della festa del Salice, e viale Alpi fino all’imbocco di via Roma si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto con le associazioni del territorio che presenteranno le attività della prossima stagione. Per tutta la giornata atleti e istruttori si cimenteranno in esercizi, gare e giochi per illustrare ai partecipanti le loro discipline. La manifestazione è rivolta a tutti, in particolare ai bambini e ai ragazzi che per la prima volta si avvicinano allo sport e devono scegliere quale disciplina praticare.

Come di consueto sarà possibile ritirare il coupon per la raccolta dei punti utili alla partecipazione al sorteggio finale. Lo scopo della manifestazione, infatti, è che i ragazzi si cimentino nel maggior numero di discipline possibili: da qui l’iniziativa di raccogliere i timbri delle diverse associazioni sportive per il sorteggio di biciclette e attrezzature sportive.