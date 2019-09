"Ruote nella Storia": l'automobilismo d'epoca protagonista a Monforte d'Alba

Domenica 29 settembre, dalle 8 alle 18, con ritrovo nel centro storico di Monforte d’Alba, si svolgerà la manifestazione “Ruote nella Storia 2019”, nona tappa del tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che Aci Storico porta in tutta la Penisola, in collaborazione con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cuneo si svolgerà a Monforte d’Alba, con il patrocinio del Comune di Monforte d’Alba, uno dei Borghi più belli d’Italia. Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 23 settembre.

Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Automobile Club Cuneo al numero 0171/440031.

“Ruote nella Storia non è una gara – dichiara il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli – e infatti le vetture non presentano numeri sugli sportelli o sul cofano, perché la passione a quattro ruote non è un elemento di sfida, ma di aggregazione. Non si vince e non si perde: ci si diverte. ACI Storico si è sempre contraddistinto per un approccio differente al mondo dell’heritage e questa manifestazione conferma il nostro spirito innovativo, forte di oltre 100 anni di storia e tradizione”.

“La presenza di auto d’epoca nelle piazze dei Borghi Più belli d’Italia – afferma il presidente dell’omonima associazione, Fiorello Primi – non può che dare un pizzico di fascino in più a luoghi che già di fascino e di bellezza ne hanno in quantità. La collaborazione con un partner prestigioso come ACI si rivela molto importante per la nostra associazione e per i nostri borghi e contribuirà ad aumentare la visibilità di questi piccoli centri che rappresentano, ormai senza dubbio, il nucleo centrale e vitale dell’Italia più autentica e ‘fascinosa’ che tutto il mondo ci invidia”.

L’evento si aprirà alle 8 con l’accoglienza degli equipaggi e la collocazione espositiva delle loro vetture. Al termine di un breve breafing, si terrà la parte teorica di avviamento alla regolarità. Alle 11.15 è prevista un mini sfilata nel borgo Antico e pre-allineamento in Piazza Umberto I, punto nevralgico della manifestazione, con presentazione dei singoli equipaggi e delle vetture.

Da qui avrà inizio un giro turistico immersi nelle vigne, su strade panoramiche alla scoperta del territorio del patrimonio Unesco. Nel pomeriggio, dalle 14.30, è in programma la parte pratica di avviamento alla regolarità in un ambiente “tra cielo e vigne” cui seguirà un momento più turistico alla scoperta, con una guida turistica, del Borgo Antico di Monforte, tra le sue viuzze e il suo magnifico anfiteatro.

Al termine della manifestazione, prevista per le ore 17, saranno consegnati gli attestati di partecipazione.