Sabato 14 settembre in Piazza Cavour a Saluzzo un invito esteso a tutti per una merenda o un aperitivo a base di crostate dolci e salate.



Ponzalino Arredamenti allestirà una modernissima cucina a cielo aperto e alle ore 16 verrà offerta ad adulti e bambini una merenda golosa e aperitivi stuzzicanti.

Da oltre tre generazioni Ponzalino arreda gli spazi e crea ambienti nuovi, qualunque essi siano, e sabato 14 settembre arrederà anche piazza Cavour a Saluzzo.

Una modernissima cucina a cielo aperto accoglierà tutti coloro che vorranno godere di momenti di calda ospitalità, come solo una cucina ricca di intimità sa fare. Coccolati da quei particolari curati e funzionali che rendono la vita piacevole.



Dalle ore 16 alle ore 18 saranno cucinate crostate dolci e salate, una merenda o un aperitivo per tutti i presenti, in collaborazione con l’Osteria dei Desideri di Saluzzo.

Ponzalino Arredamenti arreda lo spazio che non c'è. E riempie i cuori di emozioni.