Salone dell'antiquariato e festa della birra: doppio evento a Borgo San Dalmazzo aspettando la Fiera Fredda

Borgo San Dalmazzo si prepara agli eventi autunnali con due novità aspettando la 450esima Fiera Fredda

In programma a ottobre il salone dell’antiquariato e una grande festa a Palazzo Bertello

Dopo il successo di “un Borgo di sera… accende l’estate”, anche l’autunno si preannuncia ricco di appuntamenti in attesa di festeggiare, dal 4 all’8 dicembre 2019, l’importante traguardo delle 450 edizioni della Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

L’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo con il Comune di Borgo San Dalmazzo e il sostegno della Fondazione Crc,sta preparando alcuni eventi che animeranno nei prossimi mesi Palazzo Bertello, un ambiente unico a pochi passi dal centro cittadino. L’ex opificio borgarino, interessante gioiello di archeologia industriale e sede della tradizionale Fiera Fredda, sarà anche la cornice degli eventi di ottobre.

Ad inaugurare il mese di ottobre sarà il primo salone dell’antiquariato di Borgo San Dalmazzo dal titolo “C’era un volta in Bertello...”, in programma il 5 e 6 ottobre proprio a Palazzo Bertello. Un’occasione per sbirciare tra oggetti d’antiquariato, dalla carta al vinile, e scoprire tra gli stand il gusto del passato.

A fine mese, invece, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, arriva a Borgo San Dalmazzo la prima “BeerTello Fest”. Un evento per gustare buona birra, scoprendo il territorio e coinvolgendo un ampio pubblico. “BeerTello Fest” vuole unire la convivialità dettata dalla festa alla conoscenza di uno spazio tutto da vivere, con un programma ricco di musica in due serate ad ingresso libero.

“Forti della riuscita e della partecipazione degli eventi estivi – commenta Orazio Puleio, presidente dell’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo – abbiamo in programma due novità per accompagnare l’autunno in attesa dell’evento più atteso, l’edizione numero 450 della Fiera Fredda alla quale stiamo lavorando da mesi. Nell’attesa Palazzo Bertello ospiterà due eventi diversi, che potranno abbracciare un ampio pubblico, per far conoscere Borgo San Dalmazzo ben oltre i ‘soliti’ confini”.

Nelle prossime settimane verranno svelati i programmi dettagliati degli eventi.