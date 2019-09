Una serata teatrale, a Bagnolo Piemonte, per raccogliere fondi e acquistare il materiale rubato agli Aib nell’aprile scorso

“Parcheggio a pagamento” è il titolo della commedia brillante in due atti di Italo Conti (con adattamento e regia di Sergio Salvano) che domani sera (sabato) la Compagnia di teatro piemontese “Ël Fornel”, della Città di Racconigi, proporrà sul palco del teatro “Silvio Pellico” di Bagnolo Piemonte.

L’appuntamento è per le ore 21. L’ingresso è gratuito, con offerta libera.

Obiettivo della serata: raccogliere fondi per aiutare la squadra Anti incendi boschivi di Bagnolo Piemonte, guidata da Fabrizio Giaime, a riacquistare il materiale che ignoti hanno rubato, dopo essersi intrufolati nella sede Aib, lo scorso 11 aprile.

I ladri avevano sottratto generatori di corrente, motopompe, una pompa idrovora, motoseghe, decespugliatori ed altri attrezzi. Parte della refurtiva, dopo una settimana circa, era stata in parte ritrovata dai Carabinieri di Racconigi. In seguito al furto era stata lanciata una raccolta fondi, dopo che alcuni privati cittadini si erano presentati all’Aib per delle donazioni spontanee.

Lo spettacolo di domani sarà l’occasione per raccogliere ulteriori proventi, da utilizzare per l’acquisto del materiale che ancora manca per poter garantire la piena operatività delle squadre Aib.

Sul palco, Ida Aimar, Carolina Flauto, Giovanna Bovio, con Antonella Ratto, Concetta Ceraulo, Marcellina Prino, Sandra Nada, Franca Ferrero, Pierbartolo Piacenza, Germano Giachino, Aldo Abello, Sergio Salvano, Riccardo Canais, Michele Lovisolo.

Scenografie: Andrea Gramari, Aldo Nicolino. Costumi: Maria Teresa Prino. Trucco: Giovanna Bovio. Audio e luci: Michele Lovisolo. Logistica: Marta Giordana. Attrezzista: Riccardo Canalis.