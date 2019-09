Completata la squadra del governo Conte: nessun cuneese tra i nuovi sottosegretari

Dopo una notte di serrate trattative è stata raggiunta l’intesa su viceministri e sottosegretari, lista che è stata varata poco fa dal Consiglio dei Ministri.

Sono 42 i nuovi sottosegretari 10 i vice ministri. 21 sottosegretari e 6 vice al M5S, 18 più 4 vice al Pd, mentre Leu 2 e le Autonomie del Maie (Italiani all’Estero) solo 1, senza vice ministri.

Non ce l’hanno dunque fatta i due esponenti del Pd cuneesi, il senatore Mino Taricco e la deputata Chiara Gribaudo. Quest’ultima era stata inserita nella rosa dal Pd per una possibile delega al Lavoro, ma le dinamiche correntizie e la serrata lotta non le hanno permesso di trovare spazio.

Il giuramento dei nuovi sottosegretari e viceministri è previsto per lunedì.

- Programmazione economica e investimenti

Mario Turco

- Editoria

Andrea Martella

- Rapporti Parlamento

Simona Malpezzi

Gianluca Castaldi

- Affari europei

Laura Agea

- Esteri

Marina Sereni vice ministra

Emanuela Del Re vice ministra

Ivan Scalfarotto

Manlio Di Stefano

Riccardo Merlo

- Interni

Vito Crimi vice ministro

Matteo Mauri vice ministro

Achille Variati

Carlo Sibilia

- Giustizia

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

- Difesa

Angelo Tofalo

Giulio Calvisi

- Economia

Antonio Misiani vice ministro

Laura Castelli vice ministra

Pierpaolo Baretta

Alessio Villarosa

Cecilia Guerra

- Mise

Stefano Buffagni vice ministro

Alessandra Todde

Gianpaolo Manzella

Mirella Liuzzi

Alessia Morani

- Politiche Agricole

Giuseppe Labate

- Ambiente

Roberto Morassut

- Infrastrutture

Giancarlo Cancelleri viceministro

Roberto Traversi (M5s)

Salvatore Margiotta (Pd)

- Lavoro

Stanislao Di Piazza (M5s)

Francesca Puglisi (Pd)

- Istruzione

Lucia Azzolina (M5s) viceministro

Anna Ascani (Pd) viceministro

Giuseppe De Cristofaro (Leu)

- Cultura

Anna Laura Orrico (M5s) viceministro

Lorenza Bonaccorsi (Pd)

- Salute

Pierpaolo Sileri (M5s) viceministro

Sandra Zampa (Pd) sottosegretario