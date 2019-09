All'APRO Formazione si presentano i corsi di qualifica gratuiti per adulti

Martedì 24 settembre alle 14 presso la sede di Strada Castelgherlone 2/A, ad Alba, saranno presentati i nuovi corsi di QUALIFICA gratuiti per adulti in partenza in autunno.

I corsi sono rivolti ad adulti in possesso di licenza media in cerca di lavoro, prevedono una solida preparazione di aula e un periodo formativo in azienda.

Sono gratuiti, grazie al finanziamento di FSE e Regione Piemonte e offrono la concreta opportunità di trovare impiego. Durante l’evento si potranno avere tutte le informazioni di dettaglio su: tipologie corsi e caratteristiche, programmi formativi, modalità di selezione e iscrizione. Sarà l’occasione per parlare direttamente con i responsabili corso e chiarire eventuali dubbi. A seguire si terrà il momento orientativo e informativo obbligatorio per chi dovrà affrontare il test di ammissione al corso OSS e si è prenotato entro la scadenza del 20 settembre 2019. La mancata presenza all’incontro del 24 settembre comporterà l’esclusione automatica dalle selezioni OSS mentre sarà ancora possibile candidarsi agli altri corsi che verranno presentati in giornata. Per ulteriori informazioni: 0173284822 o informa@aproformazione.it