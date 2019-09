"Educare in natura": da tutta Italia a Pianfei per il 10° raduno nazionale della pedagogia green

12/13 ottobrea Pianfei:raduno nazionaleper l'educazione in naturaPianfei:

Costituitosi a Novara nel gennaio 2017 da parte di 15 membri fondatori provenienti da tutta Italia, il comitato per l'educazione in natura riunisce scuole tradizionali e non, asili nel bosco, asili nido, associazioni, educatori e genitori e si propone come riferimento nazionale per le realtà che si occupano di favorire il contatto tra bambino e natura.

L’intento del Comitato è quello di creare luoghi e occasioni di incontro tra i suoi membri e con chi è interessato a questi temi educativi, proponendo convegni, occasioni di formazione e di condivisione di saperi ed esperienze, promuove pubblicazioni, la prima è il “Libro verde”, presentato ufficialmente a ottobre 2018 a Firenze alla “Fiera Didacta” allo stand “Tutta un’altra scuola” e presto acquistabile da tutti.

Il libro verde è un insieme di visioni ed esperienze dei componenti del Comitato e delle ragioni del suo esistere per far comprenderea tutti il concetto di “Educazione in natura”.

Il 12 e 13 ottobre a Pianfei si svolgerà il 10° Raduno Nazionale per L’Educazione in Natura. L’incontro nazionale è aperto a tutti e avrà come tema ”la pedagogia attiva in ambito 0/6”.

I membri del Comitato dopo anni di esperienza sentono il bisogno di confrontarsi su questo tema per dare un continuum ai loro progetti educativi. La cittadina di Pianfei ospiterà più di 50 realtà provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta e saranno ospiti dell'associazione culturale APCri..esco.

Il raduno è aperto a tutti, genitori, scuole e associazioni.

Il programma di trova sulla pagina FB dell’”asilo nel bosco Pianfei”.