Coop con Caritas: raccolta di materiale di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Caritas diocesana di Cuneo intende sostenere il diritto allo studio di tutti quei ragazzi che conosciamo attraverso le nostre Parrocchie e i centri d’ascolto, le cui famiglie sono conosciute dalla comunità parrocchiale e che, avendo reale difficoltà, fanno fatica ad affrontare i costi dei loro figli. E’ a loro che desideriamo dare la possibilità di avere libri di testo ed il necessario per affrontare l’anno scolastico.

Sabato 14 settembre, ad una settimana dall’apertura delle scuole, Nova Coop propone in 54 punti della sua rete di vendita di Piemonte e alta Lombardia l’iniziativa “Dona la Spesa – Materiale scolastico”, la raccolta annuale di materiale di cancelleria in favore delle famiglie in difficoltà, per sostenere la formazione scolastica e l’istruzione di bambini e ragazzi.

Come ogni anno, per tutta la giornata, i volontari della Caritas Diocesana di Cuneo, saranno presenti nell’ ipermercato Coop di Via Cascina Colombaro, per invitare Soci e consumatori a donare prodotti didattici e materiali di cancelleria. Oggetti come risme di carta, colla stick, quaderni, gomme, evidenziatori, cartelline trasparenti, correttori, forbici, temperamatite, calcolatrici, pennarelli, penne a sfera e matite colorate sono indispensabili per una serena frequenza scolastica eppure rappresentano una spesa straordinaria sempre più difficile da affrontare per molte famiglie in condizioni di difficoltà economica.