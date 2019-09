Il laboratorio "Come stiamo a Cuneo" per promuovere il vivere bene in città

Il Comune di Cuneo ha recentemente avviato un percorso partecipato finalizzato ad aumentare la qualità di vita e promuovere lo star bene in città. A tale scopo è stato costituito il Tavolo Ben-essere1, formato da cittadini competenti in diversi settori, che ha funzioni di rappresentanza dei bisogni della comunità locale e di promozione del benessere e della partecipazione attiva dei cittadini, e funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale. Dopo un primo lavoro di ricognizione degli aspetti di benessere e di malessere della città attraverso un’analisi delle fonti e degli indicatori disponibili (Profilo del Territorio), il Tavolo ha deciso di coinvolgere direttamente un numero più elevato di cittadini in un workshop finalizzato a rilevare i bisogni percepiti di diverse persone, che a vario titolo e in diversi settori (scuola, lavoro, cultura, sociale...) possono essere considerati osservatori privilegiati.

Hanno partecipato al workshop 70 cittadini di Cuneo, in rappresentanza di 46 Enti tra cui: istituzioni sociosanitarie (ASO, ASL CN1, CSAC), sistema di istruzione e formazione (USP - Ministero dell’istruzione, IIS Grandis, Liceo De Amicis, Università di Torino), associazioni di categoria (Camera di Commercio, CGIL, CISL, Coldiretti, Confindustria), cooperative sociali, organi di rappresentanza dei cittadini (comitati di quartiere, consulta dei giovani), associazioni culturali e di animazione sociale, media locali (Targato CN), Fondazioni del territorio (CRC).

Il report completo del workshop è consultabile nel pdf allegato.