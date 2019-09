Ceresole, partiti i lavori per la posa della fibra ottica

Il Comune di Ceresole informa la cittadinanza che lungo le strade provinciali e comunali del centro roerino hanno avuto i inizio i lavori per la posa della fibra ottica da parte del consorzio OpenFiber, finanziati grazie ai fondi europei Feasr della Regione Piemonte.



I lavori, che rientrano tra quelli pianificati dalla Regione Piemonte con il piano della banda Ultralarga 2019-2020, prevedono lo scavo di una "minitrincea" sulla sede stradale, all'interno della quale saranno collocati i cavi della fibra ottica.



I lavori proseguiranno fino al termine dell'anno e prevederanno per le vie interessate delle modifiche e dei disagi temporanei per la viabilità.



Lo stato di avanzamento dei lavori può essere consultato sul sito:

http://bandaultralarga.italia.it/mappa-bul/regione/piemonte/1/comune/ceresole-alba/4062/.