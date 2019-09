Bra sempre più cardioprotetta, grazie al defibrillatore pubblico, donato dal Lions Club Host e Leo Club (Foto)

“Bra sempre più cardioprotetta”.



Parola del sindaco Gianni Fogliato. Nella tarda mattinata di sabato 14 settembre è stato inaugurato il primo defibrillatore su suolo pubblico, strumento che in caso di pericolo può fare la differenza tra la vita e la morte. Il dispositivo, donato dal Lions Club Bra Host e dal Leo Club Bra, ha trovato la sua collocazione presso l’ingresso degli uffici comunali in via Barbacana, 6, in pieno centro storico.



A scoprire la targa che ricorda la donazione, è stato il primo cittadino Gianni Fogliato che, di fronte ad una pletora di intervenuti, ha ringraziato i membri delle associazioni presenti per il bellissimo esempio di senso civico. Hanno preso parte alla cerimonia di consegna, autorità militari e laiche oltre a Massimo Dipietro, presidente del Lions Club Host e Andrea Molineris, ex presidente del Leo Club (in rappresentanza del presidente Cristina Costamagna), che ha collocato nell’apposito alloggiamento il prezioso dono “salva-vita”.



Il defibrillatore è un’apparecchiatura indispensabile per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.



Secondo i dati riportati da alcuni istituti di statistica, la morte improvvisa susseguente al cuore che improvvisamente smette di battere nel petto a causa della fibrillazione ventricolare, colpisce ogni anno nel mondo occidentale più di una persona ogni mille. E in Italia è la causa del 10% di tutti i decessi registrati: l’applicazione del DAE nei primissimi minuti successivi la perdita di conoscenza di un paziente colpito da arresto cardiaco, aumenta fino all’85% le possibilità di sopravvivenza, nell’attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.



Se d’ora in poi, ci sentiremo più tranquilli in città, lo si deve alle due associazioni lionistiche. Ma la storia non finisce qui…