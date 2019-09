29enne fermato per guida in stato di ebbrezza a Fossano, non aveva mai ottenuto la patente

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fossano, nell’ambito di specifici controlli finalizzati a garantire una maggiore cornice di sicurezza della circolazione stradale, hanno denunciato un uomo di 29 anni di origine marocchina, sorpreso alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza, riscontrato mediante l’accertamento con etilometro.



È emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e che negli ultimi due anni era già incorso nella medesima violazione. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per quello di guida senza patente. Analoghi controlli dei Carabinieri proseguiranno nelle prossime settimane.