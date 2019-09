Incidente nel tunnel della Est-Ovest di Cuneo, muore motociclista di 29 anni

Incidente nella mattina di oggi, sabato 14 settembre, intorno alle ore 9 nel tunnel della Est-Ovest.

Sul posto la polizia locale di Cuneo e personale Anas per la gestione del traffico e i rilievi del caso oltre all'equipe medico sanitario che ha preso in cura i coinvolti nel sinistro.

Non ancora chiara la dinamica: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'incidente autonomo con la moto. Ad avere la peggio una donna, M.G. di 29 anni, alla guida della moto, la quale ha avuto un violento impatto con ostacoli laterali all'interno della galleria.

La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso. Chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 705 “Di Cuneo”, in corrispondenza del km 2.