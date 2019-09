Un altro incidente in moto questa mattina, sabato 14 settembre. Questa volta è successo a Murazzano in frazione Pedaggera sulla SP 57 intorno alle 11,20.

Una moto sarebbe finita fuori strada, non ancora chiara la dinamica. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario per prestare i soccorsi al centauro di cui non si conoscono generalità e condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.