Decreto Dignità: per il calcio italiano un danno irreparabile

Chi mai avrebbe pensato che a causa dell’articolo 9, quello sul divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco d’azzardo, le società di serie A rischiassero di andare in serie difficoltà economiche. Il provvedimento, ha iniziato a mietere le prime vittime, maturando i suoi effetti sui gestori del settore, e stiamo parlando delle società di Serie A e di alcuni media, ma anche di piccole società sportive. La massima categoria del calcio italiano è stata tra le prime realtà ad essere colpite dal decreto con effetto retroattivo, infatti dal 1° gennaio, i contratti stipulati per le sponsorizzazioni della categoria hanno perso validità. Il governo con questa azione ha pensato che eliminando la pubblicità fosse possibile contrastare l’aumento dei giocatori attratti da facili guadagni.

Un'azione precipitosa che non colpisce le piattaforme di gioco in modo immediato, ma le società sportive e i media

Con questo provvedimento Di Maio e i Pentastellati hanno fatto male i loro conti, in quanto, non è previsto un calo drastico del flusso di gioco sulle piattaforme di scommesse online e dei giochi del casinò, almeno non nei prossimi anni. Questa norma toccherà il settore solo nel medio lungo periodo. Purtroppo, chi invece ne pagherà subito le conseguenze saranno le società sportive che hanno firmato contratti con betting partner e che oggi si trovano senza quegli introiti che avrebbero permesso migliorie al settore.

La Waterloo del calcio italiano

Un esempio ci arriva dalle squadre della capitale: la Lazio e la Roma che avevano firmato contratti milionari con società di betting e che hanno dovuto rinunciare alla sponsorizzazione. Stesso discorso per il Rimini FC e il Catania, che hanno cessato la loro sponsorship. Di questo passo si potrebbe discuterne all'infinito. In Serie A tutte le squadre più forti del campionato come Juventus, Milan, Roma, Napoli, Inter, Cagliari, Genoa, Lazio, Sampdoria, Torino e Udinese erano legate ad un gestore di scommesse sportive, e adesso non possono fare altro che sperare ad un ripensamento del governo, sempre nel rispetto e nella tutela dei consumatori.