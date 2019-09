Aspettando la realizzazione della ciclabile “Bricherasio-Saluzzo”, domenica torna la pedalata lungo la “Via della Pietra”

Domani, domenica 15 settembre torna l’appuntamento con la pedalata lungo la “Via della Pietra”.

L’iniziativa era stata organizzata dai Comuni di Bricherasio, Bibiana, Campiglione Fenile, Bagnolo Piemonte e Barge già nello scorso mese di maggio, accogliere al meglio il passaggio di tappa de “Giro d’Italia”, ma poi era stata rinviata a causa del maltempo.

L’organizzazione ha deciso di riproporre l’appuntamento per domenica, con lo stesso spirito: collaborare per realizzare un’iniziativa che anticipa ciò che avverrà quando la “Via della Pietra”, la pista ciclabile destinata ad unire Bricherasio a Saluzzo, sarà realizzata e consentirà alle comunità del territorio di essere collegate con un percorso ecologico, piacevole e sicuro.

Nel frattempo, il progetto procede il suo iter. Meno velocemente di quanto molti avrebbero voluto, in primis le Amministrazioni comunali coinvolte, ma altri passi sono stati compiuti. I Comuni, cogliendo anche l’occasione della pedalata, vogliono rassicurare coloro che, anche attraverso i social, si stanno chiedendo che fine abbia fatto quest’opera tanto attesa.

Il progetto definitivo è stato presentato a tempo debito ma la Regione, che finanzia il 60% della spesa complessiva, ha chiesto alcune modifiche che si stanno mettendo a punto proprio in questi giorni.

Queste variazioni non riguardano il tracciato della ex ferrovia, ma il via libera deve riguardare il progetto complessivo e questo non ha ancora consentito di procedere con le fasi successive.

“Riteniamo tuttavia – spiegano dal Comune di Bagnolo Piemonte – che gli ultimi nodi possano essere sciolti entro poche settimane. Seguirà poi la conferenza dei servizi, d’obbligo per progetti complessi che coinvolgono molti enti, e, finalmente, si darà il via alla progettazione esecutiva che è l’ultimo atto necessario per l’affidamento e la realizzazione dei lavori.

Speriamo davvero che tutta la parte amministrativa, che non si vede ma costa ugualmente tanta fatica, soprattutto per un progetto complesso come questo, sia completata entro l’anno”.

Tornando all’appuntamento di domenica, si potrà partire dai diversi comuni, ed ai primi 140 iscritti sarà offerto un braccialetto verde con la scritta “La Via della Pietra”.

Un piccolo oggetto, a ricordo della giornata, che l’organizzazione spera funga da buon auspicio per altre manifestazioni di questo genere e, soprattutto, per il completamento dell’opera.

L'evento si concluderà a Bagnolo Piemonte, in Piazza San Pietro, con la merenda collettiva preparata dalle Pro loco. La speranza è che i partecipanti siano moltissimi a testimonianza, ancora una volta, di quanto la “Via della Pietra” sia un’opera voluta da tutti.