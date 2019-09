Cheese 2019, l’App ufficiale tabUi diventa anche un gelato

New entry in quel di Bra in occasione di Cheese 2019. Nel locale IGP di via Principi di Piemonte, 63 è in arrivo il gelato al gusto tabUi per tutti i golosoni che non si limiteranno ad assaporare i formaggi indicati dalla famosa App. Il gusto disponibile? Robiola di Roccaverano e salsa di lamponi freschi, gli ingredienti per renderlo irresistibile al palato.



TabUi è l’applicazione gratuita, disponibile su Play Store di Android e App Store di Apple, che permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle novità di Cheese e utilizzare le sue molteplici funzioni per seguire gli eventi in programma dal 20 al 23 settembre a Bra. L’App invierà infatti una serie di notifiche, alert, info di pubblica utilità (parcheggi, sicurezza, strade…) ai tanti e sempre più tecnologici appassionati della manifestazione arrivata alla 12ª edizione.



Inoltre, sarà possibile utilizzare tabUi per prolungare la visita in Langa, andando alla scoperta del territorio attraverso strade, sentieri, luoghi di interesse. Accesso garantito anche alla pagina di Radio BraOnTheRocks per una diretta non stop di Cheese dalle ore 10 alle 20.30. Ma andiamo avanti. TabUi, scelta come App ufficiale dell’evento braidese, ha deciso di fare breccia nel cuore dei visitatori anche tramite un simpatico gioco.



Registrandosi nella sezione speciale “Scova la razza” si potrà partecipare ad una speciale caccia al tesoro, che ha per protagoniste le razze da latte (ovine, bovine, caprine) e scoprire quali sono le più diffuse al mondo e quali le più rare. App tabUi alla mano, la loro scoperta (e l’assaggio del gelato) vi attende.