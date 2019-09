Euforia Fashion show: la moda in passerella promuove la bellezza di Saluzzo

In foto: Paola Allasia Irma Pairotto Francesca Mottura, Lucia Massimino, davanti al negozio di via Silvio Pellico 21

Tutto esaurito per il Fashion Show di Euforia di domani, domenica 15 settembre, nel chiostro della chiesa di San Giovanni.

Saluzzo, come una capitale del fashion, diventa passerella di collezioni e palcoscenico di proposte legate alla moda.

Alle 16 la sfilata con flash delle collezioni autunno inverno 2019-20 dei tre principali brand del negozio di via Silvio Pellico 21: Silvian Heach, Liujo, Pinko. Madrina dell’evento e conduttrice Elisa Muriale, Miss Mondo Piemonte e già finalista a Miss Italia.

A chiudere la sfilata alcuni abiti sposa della nuova collezione NicoleX Nicole, realizzata a quattro mani da Nicole Cavallo e Alessandra Rinaudo.

Nella sala capitolare gli ospiti potranno ammirare l’allestimento della cabina armadio che tutte le donne sognano: quella per gli outfit giornalieri e settimanali: una proposta di Martina Design di Manta. Creazioni di Casciola gioielli, addobbi floreali di Medulla, caramelle e dolciumi Fida.

L’ evento che ha come sponsor il gruppo assicurativo Saluzzo Broker e Scarano Porte ha il patrocinio del Comune, Terres Monviso e associazione Commercianti del Saluzzese.

"Euforia Fashion Show è una prima edizione, forse unica che, arriva come il gran finale di un progetto nato con obbiettivo di abbinare moda e far conoscere la bellezza di Saluzzo – sottolinea Irma Pairotto, titolare del negozio, saluzzese d’adozione, innamorata della città, organizzatrice dell’evento- Un progetto partito nel gennaio del 2019 realizzando shooting fotografici dei nostri capi, nei luoghi più suggestivi della città. Scatti che sono stati condivisi sui canali social di Euforia e non solo: anche dai marchi stessi. In una delle tappe è nata l’idea di realizzare questo evento: creare una sfilata di moda nel chiostro di San Giovanni, location perfetta per consacrare l'unione tra arte e moda”.

Il negozio Euforia, 22 anni di attività a Saluzzo, di cui 10 in via Silvio Pellico, è gestito da Irma con la figlia Francesca Mottura che cura in particolare la promozione. Seguono le vendite Paola Allasia e Lucia Massimino.

.